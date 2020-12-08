الصحف العربية: كارثة محتملة باليمن بسبب الحوثى.. والسعودية تستثمر فى العراق

جدة - نرمين السيد - وتناولت الصحف أيضا زيارة الوفد السعودى للعراق والتى تفتح الباب لتعاون بين الرياض وبغداد عبر تقديم المملكة الإغاثة والمساعدة بالاستثمار فى العراق الذى انكوى بنار الإرهاب لفترة طويلة يحاول الآن لملمة الجراح ومداواة آلام.



كارثة باليمن واتهامات بالتراخى الأممى

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن معين شريم، نائب المبعوث الأممى لليمن، التـزام الأمـم المـتحدة بـمـواصلة جهـودها الـرامية لتحقيق الـتـهدئـة واستئناف المشاورات السياسية، والبناء على ما تحـقـق فى ســويسـرا لإطـلاق المزيـد من الأسرى والمعتقلين.

وأشار شريم، فى حوار مع الصحيفة السعودية، إلى ما تبذلـه الأمم المتحدة من جـهـود فى سبيل إنجاز المهمة المرتقبة للفريق الفنى للأمم المتحدة لمنع حدوث أى كارثة محتملة لخزان "صافر" على السواحل الغربية لليمن.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة اليمنية، راجح بادى، أن كل جهود الحكومة وحرصها على التعاطى الإيجابى مع كـل الـدعـوات والمبادرات الأممية يقابل بتعنت أو تملص من الميـليـشيات الحـوثية.

جرائم المليشيات

وقال فى تصريحات نقلتها "الشرق الأوسط"، إن التعنت الحوثى يقابـلـه تراخ من الأمم المتحدة وخطابها تجاه ما يقـوم بـه الحـوثيـون وآخرها الجرائم التى ارتكبتها الميليشيات فى تعز والدريهمى، وحـتى إدانتها كانت على استحياء ولم تحدد من الطرف الذى ارتكب هذه الأعـمال الإجرامية وهـو معروف للجميع.

وأكد أنه ما لم يـشعر الحوثى بـأن المجتـمع الدولى يتحدث بلغة أكثر صرامة وتحرك أكثر جدية فـإن معاناة اليمنيين ستستـمر، مضيفا: "لا بد من التعاطى الإيجابى مع جهود الإدارة الأمريكية فى تصنيف الحوثيين حركة إرهابية".

ووصـف المتحدث باسم الحكومة الـتحركات الأمميـة لإقناع الحوثيين بالسلام "كالسير خلف السراب"، وقال: "لا يوجد لدينا أى تفاؤل لم يحدث أى مؤشـر إيجابى منذ تقديم مسودة الإعلان المشترك من جانب

الحوثيين، منذ ستة أشهر وهم يمنعون زيارة المبعوث الأممى إلى صنعاء، وهناك تصعيد فى كل الجبهات العسكرية، الحوثيون يتحدثـون فى اللقاءات السرية التى تجمعهم بالدبلوماسيين عن أنهم لا يريدون سوى الحسم العسكرى".

السعودية تفتح بابا للاستثمارات بالعراق

على جانب آخر، وقريب من اليمن، تسعى السعودية إلى مساعدة العراق فى التخلص من مشكلاته،

وأوضح عبدالعزيز الشمرى، السـفير السعـودى لدى العراق، أن وفدا سعوديا زار بغداد لمناقشة عدداً من القـضايا، من أهـهـما تفعيل الاستثمارات والمشاريع بين البلدين.

ولفت الـشمرى فى تصريحات لــ"الشرق الأوسط" إلى أن المناقـشات شملت أيضاً لقاء رجال الأعمال، والتفاهم حول تنفيذ المشاريع التى تم الاتفاق عليها خلال الفترة الماضية، إلى جانب زيارة الأرض التى ستقام عليها المدينة الرياضية المهداة من الملك سلمان للشعب العراقى الشقيق".

وأوضح السفير العودى أن المملكة عازمة على دعم العراق وتعزيز الاستثمارات فى المجالات الزراعية والصناعية والطاقة، وأن الزيارات المتبادلة بين البلدين سوف تستمر خلال الفترة المقبلة.

وضم الوفد السعودى بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، وسعد القصبى محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجـودة، والدكتور عائـض العتيبى، الأمين العام لـهيئة تنـمية الصادرات السعـودية الرئيس التنـفيذى للصندوق السعودى للتنمية، إضافـة إلى ممثلين عن وزارات ومـؤسسات وقـطاعات حكومية،

عن وفد تجارى واقتصادى، فضلا يضم عدداً من الشركات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.

وسيعقد على هامش الزيارة "ملتقى رجال الأعمال السعودى - العراقى"، برعاية رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى.

مدينة رياضية هدية خادم الحرمين

كما سيوقع الوفد عدداً من مذكـرات التـفاهـم ومحاضر التعاون المشترك، وستـزور مجموعة من أعضاء الوفد موقع إنشاء المدينة الرياضية المهداة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الشعب

العراقى.

وفى سياق ذلك، ينتظر أبناء محافـظة المثنى جنـوب العراق افتتاح منفذ الجميمة الحدودى، بعد نحو شهر من افتتاح منفذ عـرعـر، حيث كانت دخلـت قبل يومين أولى الشاحنات التى تحمل بضائع مختلفة آتية من المملكة العربية السعودية إلى العراق.