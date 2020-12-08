وزير الخارجية الإيراني يعلق على الدعوات لمشاركة خليجية في مفاوضات الاتفاق النووي

علق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الثلاثاء، على الدعوات بخصوص مشاركة السعودية والبحرين في أي مفاوضات مقبلة بشأن الملف النووي الإيراني، في حال قررت إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن العودة للاتفاق.

وقال ظريف في تغريدة باللغة العربية عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، دون الإشارة إلى السعودية أو البحرين: ”يبدو أن بعض الجيران يطالب الغرب بأن يكونوا جزءا من عملية التفاوض مع إيران“.

وأضاف: ”نحن لا نتفاوض مع الغربيين حول المنطقة، لأن تدخلاتهم هي أساس المشاكل“، مشيرا إلى أن ”إيران على استعداد دائم للحوار مع جيرانها“.

ويوم أمس أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، عبر المتحدث باسمها، سعيد خطيب زادة، عن معارضة طهران لمشاركة السعودية والبحرين في أي مفاوضات مقبلة بشأن الاتفاق النووي.

وطالبت السعودية والبحرين السبت الماضي خلال مؤتمر للأمن في العاصمة البحرينية المنامة، بضرورة مشاركتهما في أي مفاوضات تخص الملف النووي الإيراني.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن ”ما نتوقعه بشكل أساس هو استشارتنا بشكل كامل واستشارة حلفائنا في ما يخص سير المفاوضات مع إيران. والطريقة الوحيدة للتوصل إلى اتفاق مستدام لن تتم إلا عبر مثل هذا التشاور“.

فيما شدد وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني على ”ضرورة التشاور مع دول المنطقة بشأن أي تعديلات في الاتفاق النووي الإيراني“.