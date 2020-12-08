خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجل 1260 إصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، تم تسجيل 584 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية. وتأتي الإمارات فى المركز الخامس عربيا، بعد العراق والمغرب والسعودية والأردن، بعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، كما تأتى فى المركز 43 على القائمة الدولية للحالات.

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