نائبة تونسية: سقوط جماعة الإخوان الإرهابية فى مصر سبب هلعا لحركة النهضة

وأضافت موسى، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أن البرلمان التونسى يقوده رئيس تنظيم الإخوان الذى يجب أن يصنف إرهابيا، موضحة أن الجماعة الإرهابية فى تونس تحاول اليوم التستر وراء السيادة الوطنية من أجل تحصينهم من التصنيف كجماعة إرهابية، مؤكدة أنها تقدمت بلائحة أمام مجلس نواب الشعب من أجل تصنيف هذه المنظمات بأنها إرهابية وتخليص تونس من أفكارهم الظلامية.
وأكدت أن حركة النهضة تشهد انقسامات وأزمة داخلية بعد كشفهم أمام الرأى العام، حيث أن تنظيم الإخوان كان دائم السعى لعزل تونس عن محيطها الإقليمى والعربى، نظرًا لوجود اتفاقيات مشتركة لمكافحة الإرهاب مع مصر والمغرب وعدة دول، لذا لا يريدون هذا التعاون الدولى والعربى ويخافون منه، خشية فضح ملفاتهم المشبوهة التى تدين أفعالهم النكراء.
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