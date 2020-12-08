أمير الكويت يعيد تكليف الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة

جدة - نرمين السيد - وحسب وكالة الأنباء الكويتية قال أمير الكويت، إن على رئیس مجلس الوزراء تنفیذ الأمر وإبلاغه إلى مجلس الأمة ویعمل به من تاریخ صدوره وینشر فى الجریدة الرسمیة.
وكانت الحكومة الكويتية قد قدمت استقالتها لأمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.، بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة، حيث كلف أمير الكويت الحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال.
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