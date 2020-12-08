“التجارة” تعلن عن استدعاء 95 مركبة لامبورجيني

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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 95 مركبة لامبورجيني “URUS” 2019 – 2020.
وقالت الوزارة إن الاستدعاء جاء بسبب خلل في موصل خط الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود وخطر نشوب حريق حال وجود مصدر اشتعال.
ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل من أجل استبدال موصل وأنبوب الوقود مجانًا.
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