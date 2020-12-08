“الحج” تدعو 382 متقدماً ومتقدمة على وظائفها لإجراء المقابلات الشخصية

دعت وزارة الحج والعمرة، 382 متقدماً ومتقدمة على وظائفها والمعلن عنها خلال الفترة من 13إلى17 /04 /1442هـ، على موقعها الإلكتروني، لإجراء المقابلة الشخصية.
وأكدت الوزارة أنها دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم وترشيح الأعلى نقاطاً بشرط اجتياز المقابلة الشخصية، وعلى المعلنة أسماؤهم مراجعة الوزارة في التاريخ والموقع المحدد لكل مرشح بحسب الجدول المرفق.
وطالبت المرشحين والمرشحات بإحضار الوثائق التالية للمطابقة: أصل الهوية الوطنية، أصل وثيقة التخرج، وإرفاق معادلة وزارة التعليم للحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية، وإحضار مجموعة من الأعمال الخاصة بالمرشحة لوظائف التصميم الداخلي.
وأشارت إلى أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية جميع مكوناتها النظامية في الموعد والمكان المحددين له في القائمة المرفقة، سيعتبر ذلك عزوفاً منه عن رغبته في التوظيف.
للاطلاع على مواعيد المقابلات الشخصية
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