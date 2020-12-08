السعودية تسجل 193 إصابة بكورونا.. والإجمالى يصل إلى 359.115

جدة - نرمين السيد - وبحسب وزارة الصحة، تم تسجيل 246 حالة تعاف جديدة، ليصبح الإجمالى 349.414 حالة، فيما تم تسجيل 12 حالة وفاة جراء الفيروس، ليرتفع الإجمالى إلى 5989 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3712 والحالات الحرجة 573 حالة.

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