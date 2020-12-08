الأردن.. 46 وفاة و3062 إصابة جديدة بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الثلاثاء تسجيل 46 وفاة و3062 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات 247131، والوفيات 3162. الأردن.. 46 وفاة و3062 إصابة جديدة بكوروناالأردن يسجل أقل حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ شهر

وأوضحت الوزارة في بيانها أن أكبر عدد من الإصابات سجل في العاصمة عمان وبلغ 1062، تليها محافظة إربد بـ768، مبينة أن عدد الحالات النشطة 46911.

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