جامعة الدول العربية تشارك فى إطلاق دليل حول العنف ضد المرأة فى السياسة

جدة - نرمين السيد - شاركت جامعة الدول العربية، ممثلة فى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبوغزالة، فى اجتماع إطلاق "دليل حول العنف ضد المرأة فى السياسة"، و "إطلاق الفريق الاستشارى الوطنى لمكافحة العنف ضد المرأة فى السياسة"، والذى نظمه ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، عبر تقنية الاتصال المرئى.





وأفاد البيان، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، الذى وزعته الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم، بأن الاجتماع ناقش سُبل مكافحة أشكال العنف ضد المرأة، وإمكانيات معالجة الإجراءات التشريعية الوطنية والإقليمية والدولية لحماية النساء والفتيات من العنف فى ظل جائحة كورونا، وقيمة الآليات الوطنية كأدوات يمكن من خلالها معالجة قضية العنف القائم على النوع الاجتماعى. وفى سياق آخر قامت جامعة الدول العربية، بإنارة مبنى الأمانة العامة للجامعة العربية باللون البرتقالى، تضامنًا والتزامًا بقضية مناهضة العنف ضد المرأة، وذلك بمناسبة الاحتفال بحملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.

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