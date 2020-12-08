الاتحاد الأوروبى: نسعى لتمكين السلطة الفلسطينية من الحصول على لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى الأراضى الفلسطينية، سفين كون فون بورجسدورف، أن الاتحاد الأوروبى يعمل مع منظمة الصحة العالمية والعديد من المنظمات الدولية لتمكين السلطة الفلسطينية من الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا.





وأضاف بورجسدورف، خلال مؤتمر صحفى نظّمه بمدينة غزة، اليوم الثلاثاء، بحسب "وكالة الأنباء الأردنية"، عقب زيارة استمرت لساعات أجراها سفراء من دول الاتحاد الأوروبى لقطاع غزة، أنه" رغم صعوبة الأمر نتمنى أن نستطيع بالقريب، الحصول على لقاح ضد كورونا".

وتابع بورجسدورف : "نحن هنا فى قطاع غزة اليوم لسببين الأول تضامنًا مع قطاع غزة بعد 13 سنة حصار والتعرف على مشاكله وتقديم كل الدعم له باسم الاتحاد الأوروبى، والسبب الثانى جائحة كورونا التى جاءت لقطاع غزة حديثًا".

وأضاف: "جئنا لنقدم دعمنا للقضية الفلسطينية، ونسعى بشكل كامل لتحقيق الاستقرار بالمنطقة، وغزة جزء لا يتجزأ من فلسطين"، مشددا على "ضمان الحياة لكل فرد وشخص فى قطاع غزة، وتعزيز حقوق الإنسان والحق فى الحياة والتعليم".

وأكد أنه من المهم بمكان أن يستمر المجتمع الدولى فى دعم وكالة الأونروا، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبى هو أحد أكبر المانحين لها، وهو ملتزم بكل التزاماته تجاه اللاجئين، ليس فقط فى قطاع غزة، بل فى العالم ككل.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى التى يقوم بها ممثلو الاتحاد الأوروبى منذ مطلع العام الحالى، عند انتشار جائحة كورونا فى قطاع غزة.