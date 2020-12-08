الإمارات: أولى المحطات النووية السلمية تصل لكامل طاقتها

جدة - نرمين السيد - وبحسب "وكالة الأنباء الأردنية"، من المقرر أن تنتج محطة براكة 1400 ميجاوات من الطاقة، ما يجعلها أكبر مصدر منفرد لإنتاج الطاقة الكهربائية فى الإمارات. يذكر أن الإمارات تخطط مع إنجاز المحطات الأربع لمجمع براكة النووى السلمى توفير ربع احتياجاتها من الطاقة الكهربائية مما يساهم بخفض الانبعاثات الكربونية الضارة.

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