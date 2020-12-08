حادث يفتح جرح ومعاناة العمال المهاجرين بقطر.. إطلاق النار على هندى فى عينه

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية أنه تم إطلاق النار على الهندى "حيدر على" فى وجهه من قبل صاحب عمله القطرى، مشيرة إلى أن الضحية "غير قادر حاليا على العودة إلى عائلته التى لم تره منذ عامين".

وذكرت أن العامل (35 عاما) أصيب بجروح خطيرة على مستوى العين إثر الرصاصة، التى تلقاها من صاحب عمله فى العاصمة الدوحة.

وأوضح أفسار شقيق حيدر بحسب "سكاى نيوز": "كنا ننتظر عودته إلينا بعد غياب دام عامين طويلين، كنا نحضر وليمة ودعونا أصدقاءنا وأقاربنا.. قبل أن نتلقى الخبر".

وبحسب ما ورد، فإن القطرى دخل فى مواجهة مع العامل الهندى، بعدما طلب هذا الأخير إذنا لزيارة أسرته فى ولاية بيهار، شرقى الهند، فى أكتوبر الماضى.

وكشفت "ذا ناشيونال" أنه تم نقل الضحية إلى مستشفى حمدان لتلقى العلاج وهو الآن يتعافى فى السفارة الهندية، مضيفة أنه قرر "متابعة المتهم قانونيا".

وقال شرى فهمى، السكرتير الأول بالسفارة الهندية، إن "عاملا هنديا، يعمل فى منزل كفيله على مدى السنوات الست الماضية، أصيب بجروح بعد إطلاق النار عليه من قبل كفيله.. فى الوقت الحاضر، يعيش تحت رعاية السفارة، لقد تناولنا الأمر مع الجهات المعنية فى قطر لضمان تحقيق العدالة للمواطن الهندى".

وأضاف أن المشتبه به فى إطلاق النار اعتقل من قبل السلطات.

ويجرى الحديث حاليا حول كيف سيواصل حيدر إعالة أسرته، بعد الإصابة التى تعرض لها.

وفى هذا الصدد، تقول زوجته إن "الهجوم الوحشى لم يتسبب فى إعاقة زوجها فحسب، بل ترك عائلة كاملة فى وضع صعب.. نسعى للحصول على تعويض نقدى من الحكومة القطرية".

من جهته، ذكر أفسار: "أخى فى حالة صدمة وألم. لقد دمرت حياتنا. لديه أطفال صغار - 5 بنات وابن واحد، كيف سيجد المال لتعليمهم وتأمين مستقبلهم".

وأردف قائلا: "لم نكن نرغب فى أن يسافر إلى قطر.. لن ندعه يرجع إلى هناك مرة أخرى".

يشار إلى أن قطر تستضيف أكثر من 700 ألف من العمال الهنديين، يعيش أغلبهم فى ظروف مزرية بسبب القواعد الصارمة وغياب ظروف السلامة الوظيفية.

وتوفى نحو 1678 عاملا هنديا فى قطر بين عامى 2012 و2018 ، منهم حوالى 300 حالة وفاة "غير طبيعية"، وفقا لأرقام الحكومة الهندية.