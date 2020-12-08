العراق : 4 قتلى بعد تجدد احتجاجات السليمانية بسبب تأخر الرواتب

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة القتلى فى احتجاجات السليمانية إلى 4 قتلى، اليوم الثلاثاء، بعدما تجددت المظاهرات الاحتجاجية للمطالبة بصرف رواتب الموظفين والعمال فى مناطق متفرقة من السليمانية بإقليم كردستان، شمال شرق العراق، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.





وبحسب الإعلام العراقى، تركزت التظاهرات فى مناطق سيد صادق وخرمال، حيث رافقتها أعمال عنف ومصادمات وحرق مبانٍ حزبية، وحكومية ودائرة المرور. فيما استخدمت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، حيث أسفرت الصدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين، اليوم الثلاثاء، عن مقتل متظاهر، ما يرفع إجمالى عدد قتلى الاحتجاجات فى السليمانية إلى 4 قتلى و20 مصابًا، بينهم اثنين فى حالة خطرة.

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