الجزائر : 12 وفاة و591 إصابة يومية بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات فى الجزائر، اليوم الثلاثاء، تسجيل 591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية فى البلاد إلى 89.416 إصابة مؤكدة





وفى بيانه اليومى، أعلن المتحدث الرسمى باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، رصد 12 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل بذلك إجمالى عدد الوفيات فى الجزائر إلى 2.539 وفاة.

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