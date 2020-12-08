الأهلي يعاود تدريباته استعداداً لمواجهة النصر

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اليوم الثلاثاء تدريباته الاعتيادية تأهبا لمواجهة نظيره نادي النصر ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي الأهلي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

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