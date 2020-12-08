ملك المغرب يأمر باعتماد التطعيم المجانى ضد فيروس كورونا لجميع السكان

جدة - نرمين السيد - وورد فى بيان ملكى بحسب "روسيا اليوم" : "عملية التطعيم ضد الوباء ستنطلق فى الأسابيع المقبلة وتهدف إلى توفير اللقاح لجميع المغاربة كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم فى انتشاره، بما يسمح بعودة المواطنين تدريجيا لممارسة حياتهم العادية".

وسجل المغرب حتى مساء أمس الاثنين 381 ألفا و188 حالة إصابة بفيروس كورونا، فى حين ارتفع عدد الوفيات إلى 6245.

وقالت الحكومة، فى وقت سابق إنها طلبت لقاحين من شركتين صينيتين وشركة بريطانية سويدية، وستسعى للحصول على لقاحات من شركات عالمية أخرى لتوفير كمية كافية لجميع المغاربة.

وفى المرحلة الأولى سيتم تطعيم من هم فى الصفوف الأمامية مثل رجال الأمن والصحة والتعليم وذوى الأمراض المزمنة.