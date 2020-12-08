صور.. الجيش السعودى يعلن انطلاق مناورات بين قواته البرية ونظيرتها الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق مناورات التمرين المشترك "مخالب الصقر 2" 2020 بين القوات البرية الملكية السعودية وبمشاركة القوات الأمريكية بالمنطقة الشمالية الغربية.





ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، يهدف التمرين إلى تعزيز توافق العمل والتعاون العسكرى المشترك بين البلدين الصديقين وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية".

وبحسب "سبوتنيك"، القوات البرية الـملكية السعودية، تعد من أكبر وأقدم فروع الجيش السعودى وواحدة من أركان الحرب العامة ضمن وزارة الدفاع، وهى القوة المعنية بشؤون العمليات العسكرية البرية، والمكلفة حسب المهام المعلنة لها بالدفاع عن أراضى المملكة، ومصالحها من التهديدات الخارجية.

وتتوزع القوات البرية على 8 مناطق عسكرية تغطى كافة النطاق الجغرافى للمملكة، ويتكون من عدة قيادات مناطق، وأسلحة مستقلة، وكليات، ومعاهد، ومدارس متقدمة، وتشكيلات، وإدارات، وهيئات، ومجموعات مختلفة، تتكاتف فيما بينها لتكون قادرة، وبكل كفاءة، على خوض غمار المعارك الحربية.