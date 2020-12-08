- 1/3
- 2/3
- 3/3
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، يهدف التمرين إلى تعزيز توافق العمل والتعاون العسكرى المشترك بين البلدين الصديقين وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية".
وبحسب "سبوتنيك"، القوات البرية الـملكية السعودية، تعد من أكبر وأقدم فروع الجيش السعودى وواحدة من أركان الحرب العامة ضمن وزارة الدفاع، وهى القوة المعنية بشؤون العمليات العسكرية البرية، والمكلفة حسب المهام المعلنة لها بالدفاع عن أراضى المملكة، ومصالحها من التهديدات الخارجية.
وتتوزع القوات البرية على 8 مناطق عسكرية تغطى كافة النطاق الجغرافى للمملكة، ويتكون من عدة قيادات مناطق، وأسلحة مستقلة، وكليات، ومعاهد، ومدارس متقدمة، وتشكيلات، وإدارات، وهيئات، ومجموعات مختلفة، تتكاتف فيما بينها لتكون قادرة، وبكل كفاءة، على خوض غمار المعارك الحربية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. الجيش السعودى يعلن انطلاق مناورات بين قواته البرية ونظيرتها الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.