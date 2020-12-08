الحكومة العراقية تدعو متظاهرى السليمانية إلى التزام السلمية والدستور

جدة - نرمين السيد - دعا المتحدث باسم الحكومة العراقية ووزير الثقافة، حسن ناظم، مساء اليوم الثلاثاء، المحتجين فى محافظة السليمانية بالتزام السلمية، وأن يتكون تظاهراتهم الشعبية وفق الدستور العراقى.





وفى تصريحات صحفية بمقر الحكومة، قال ناظم: "المظاهرات مكفولة وفق الدستور العراقى، ويجب أن تكون المظاهرات فى كردستان سلمية". كما دعا الوزير العراقى، الجميع "بالحفاظ على أرواح المواطنين والأجهزة الأمنية والممتلكات العامة والخاصة". وكانت حصيلة القتلى فى احتجاجات السليمانية ارتفعت، اليوم الثلاثاء، إلى 4 قتلى، بعدما تجددت المظاهرات التى تطالب بصرف رواتب الموظفين والعمال فى مناطق متفرقة من المحافظة التابعة لإقليم كردستان، شمال شرق العراق، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

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