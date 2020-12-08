السعودية : القضية الفلسطينية على رأس القضايا التى ندعمها

جدة - نرمين السيد - جدد مجلس الوزراء السعودى، التأكيد على أن القضية الفلسطينية قضية عربية أساسية، وأن السعودية لم تتوان عن الدفاع عنها، ولاتزال على رأس القضايا التى تدعمها فى سياستها الخارجية.





وبحسب "روسيا اليوم"، شدد المجلس على التزام الرياض بـ"دعم الخيار الاستراتيجى للسلام، والتمسك بمبادرة السلام العربية 2002، وفقا للقرارات والقوانين الدولية، والتأكيد بمناسبة اليوم الدولى للتضامن مع الشعب الفلسطينى، على أهمية كف الاحتلال الإسرائيلى عن بناء المستوطنات على الأراضى الفلسطينية الذى يشكل انتهاكا صارخاً للقانون الدولى، وعقبة أمام تحقيق السلام الدائم والشامل". وجدد المجلس إدانته واستنكاره لـ"استمرار المليشيا الحوثية إطلاق طائرات دون طيار "مفخخة"، تجاه المملكة واستهدافها الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى والإنسانى وقواعده العرفية".

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