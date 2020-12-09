السعودية.. القضية الفلسطينية على رأس القضايا التي ندعمها 

جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على أن القضية الفلسطينية قضية عربية أساسية، وأن السعودية لم تتوان عن الدفاع عنها، ولاتزال على رأس القضايا التي تدعمها في سياستها الخارجية.
وشدد المجلس على التزام الرياض بـ"دعم الخيار الاستراتيجي للسلام، والتمسك بمبادرة السلام العربية 2002، ووفقا للقرارات والقوانين الدولية، والتأكيد بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على أهمية كف الاحتلال الإسرائيلي عن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية الذي يشكل انتهاكا صارخاً للقانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق السلام الدائم والشامل".
وجدد المجلس إدانته واستنكاره لـ"استمرار المليشيا الحوثية إطلاق طائرات دون طيار "مفخخة"، تجاه المملكة واستهدافها الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية".
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