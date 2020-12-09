الجزائر.. صفر إصابات بكورونا في 10 ولايات 

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية الثلاثاء أن 10 ولايات على امتداد البلاد لم تسجل اليوم أي إصابات جديدة بفيروس كورونا.
الجزائر.. صفر إصابات بكورونا في 10 ولاياتصفر إصابات بكورونا في 17 ولاية جزائرية
وأشارت إلى أن 32 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، في حين سجلت 16 ولاية أكثر من 10 حالات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 591 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر بـ1.3 حالة لكل مئة ألف نسمة، فيما يرقد 44 مريضا في العناية المركزة، وشفي 498 مصاب.
وأكدت تسجيل 12 حالة وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2539، فيما بلغ إجمالي الإصابات حوالي 90 ألف حالة.
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