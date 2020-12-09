باليوم الدولي لمكافحة الفساد .. “المملكة” سباقة في مكافحة الفساد

يحتفي العالم اليوم الأربعاء 9-12-2020 , باليوم الدولي لمكافحة الفساد , من أجل إذكاء الوعي عن مشكلة الفساد , ومكافحته ومنعه.
ولعل المملكة كانت من الدول السباقة في مكافحة الفساد , وما تقوم به هيئة الرقابة ومكافحة الفساد , ومن خلال توجيهات سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان , وكما قال سموه حفظه الله بكلمته الشهيرة : “لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد” , حيث تقوم بحماية المال العام , ومحاسبة كل من يستغل وظيفته لتعطيل مشاريع التنمية أو الأنشطة الإقتصادية أو الإضرار بالمصلحة العامة بأي صورة كانت.
كما تؤكد بأنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها المقررة نظاماً بكل حزم في ظل أزمة جائحة كورونا والتي أثرت على كل دول العالم.
ودعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد , من جميع المواطنين والمقيمين بضرورة التبليغ عن أي جريمة تتعلق بالفساد.
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