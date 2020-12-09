التحالف يسقط طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثى على جنوب السعودية

جدة - نرمين السيد - أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن، اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة دون طيار، أطلقتها ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران باتجاه الأراضى السعودية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".





وقال العميد الركن تركى المالكى، المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، إن" قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الأربعاء من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

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