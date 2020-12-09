سوريا توافق على عودة الرحلات الجوية بين مطارى بيروت والقامشلى

جدة - نرمين السيد - وذكرالمكتب الصحفى فى الحسكة عن محافظها غسان خليل، أنه من المقرر الانتهاء من جميع التحضيرات لاستقبال أول رحلة خارجية قبل نهاية العام الجارى.

وأوضح خليل، أن الموافقة شملت أيضا العمل على وضع جهاز لإجراء فحص PCR الخاص بكورونا، وفتح كوة للمصرف التجارى فى صالة المطار.

ولفت إلى أن ذلك يأتى "تلبية لمطالب المغتربين وتسهيلا لعودتهم إلى الوطن، وبعد التواصل مع وزير النقل".

يذكر أن الحكومة السورية، كانت قد أوقفت جميع الرحلات الجوية من وإلى سوريا فى مارس الماضى، ضمن حزمة إجراءات اتخذتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكان المدير العام لمؤسسة الطيران المدنى فى سوريا باسم منصور، أعلن منذ نهاية سبتمبر الماضى، جهوزية مطارات اللاذقية وحلب والقامشلى، لاستئناف حركة الطيران. وأوضح أنه سيتم البدء بتشغيل مطار دمشق وبعده باقى المطارات.