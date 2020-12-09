جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الصحة التونسية فى تقريرها اليومى، إن عدد الإصابات بلغ 105 آلاف و445 حالة، فيما أودى الفيروس التاجى بحياة 3 آلاف و668 شخصًا منذ بدء الجائحة.
وكانت وزارة التربية التونسية، ذكرت أمس الثلاثاء، أن إجمالى المصابين بوباء كوفيد 19 فى الوسط المدرسى، بلغ 3674 حالة إصابة، وذلك منذ بداية العام الدراسى فى 15 سبتمبر الماضى.
وأفادت بارتفاع حالات الشفاء إلى 2572 حالة أى بمعدل 70 بالمائة، فيما استقر العدد الإجمالى لحالات الوفيات بالفيروس التاجى عند 28 حالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تونس تسجل 1116 إصابة جديدة و72 حالة وفاة بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.