تونس تسجل 1116 إصابة جديدة و72 حالة وفاة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الصحة التونسية فى تقريرها اليومى، إن عدد الإصابات بلغ 105 آلاف و445 حالة، فيما أودى الفيروس التاجى بحياة 3 آلاف و668 شخصًا منذ بدء الجائحة.

وكانت وزارة التربية التونسية، ذكرت أمس الثلاثاء، أن إجمالى المصابين بوباء كوفيد 19 فى الوسط المدرسى، بلغ 3674 حالة إصابة، وذلك منذ بداية العام الدراسى فى 15 سبتمبر الماضى.

وأفادت بارتفاع حالات الشفاء إلى 2572 حالة أى بمعدل 70 بالمائة، فيما استقر العدد الإجمالى لحالات الوفيات بالفيروس التاجى عند 28 حالة.