إعلان حظر التجول فى كردستان العراق على خلفية الاحتجاجات

جدة - نرمين السيد - وقالت اللجنة الأمنية العليا فى السليمانية وحلبجة فى بيان صحفى بحسب "روسيا اليوم" : "تقرر حظر التجوال فى المحافظتين بالإضافة إلى إدارتى رابرين وكرميان"، مبينة أن "الحظر يسرى من منتصف ليلة اليوم الثلاثاء، وحتى منتصف ليلة يوم غد الأربعاء".

وعزت اللجنة سبب اتخاذ القرار، إلى "حفظ الأمن"، نتيجة تجدد التظاهرات فى بعض القصبات ومنها دوكان وسيد صادق ومناطق أخرى.

من جهتها، دانت بعثة الأمم المتحدة فى العراق أعمال العنف التى صاحبت الاحتجاجات فى محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق.

وأعربت فى بيان صحفى عن إدانتها "أعمال العنف التى صاحبت الاحتجاجات فى محافظة السليمانية"، مشددة على ضرورة أن تحمى السلطات فى الإقليم حرية التعبير.

وشهدت الاحتجاجات المستمرة فى محافظة السليمانية منذ أيام، مقتل متظاهرين اثنين خلال صدامات جرت اليوم الثلاثاء مع القوات الأمنية.

وأحرق متظاهرون غاضبون احتجاجا على الوضع الاقتصادى مؤخرا مقرات الحزب الديمقراطى والاتحاد الوطنى الكردستانيين، كما أحرقوا مقر حركة التغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامى فى ناحية سيد صادق.