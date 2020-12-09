الكويت توقف منح الوافدين إقامة لأكثر من سنة

أوقفت وزارة الداخلية في دولة الكويت منح الإقامة لمدة سنتين أو أكثر للوافدين، والاكتفاء بمنحها لمدة سنة واحدة فقط، فيما شمل القرار زوجات المواطنين وأبناء المواطنات وأمهات المواطنين الوافدات وزوجات وأبناء الوافدين.

وأوضحت مصادر كويتية أن القرار صدر إثر تداعيات جائحة فيروس كورونا، التي عرقلت الكثير من الأعمال، لافتة إلى أن ”منح الإقامة للوافدين ضمن هذه الفئات لأكثر من سنة يتطلب فحوصا طبية ومراجعة القيود الأمنية وغيرهما من الأمور الفنية“.

وأكدت أن ”القرار سار على الجميع، باستثناء العاملين في القطاع الأهلي المتواجدين داخل الكويت ولديهم أذونات عمل رسمية لسنتين أو أكثر“، بحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية.