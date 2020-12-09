حساب المواطن : خطوة توقف دعم المستفيد خلال فترة الاعتراض

أوضح برنامج حساب المواطن أسباب إيقاف بعض الحسابات؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «تم إيقاف حسابي وتجميده في فترة الاعتراض مع وجود المستندات المطلوبة؟».
وردَّ الحساب الرسمي لحساب المواطن، عبر موقع «تويتر» موضحًا: «نظرًا إلى عدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة المحددة مسبقًا بـ90 يومًا؛ فقد تم إيقاف حسابكم بالبرنامج».
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