حساب المواطن : خطوة توقف دعم المستفيد خلال فترة الاعتراض

أوضح برنامج حساب المواطن أسباب إيقاف بعض الحسابات؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «تم إيقاف حسابي وتجميده في فترة الاعتراض مع وجود المستندات المطلوبة؟».

وردَّ الحساب الرسمي لحساب المواطن، عبر موقع «تويتر» موضحًا: «نظرًا إلى عدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة المحددة مسبقًا بـ90 يومًا؛ فقد تم إيقاف حسابكم بالبرنامج».