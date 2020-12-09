الكويت: الشيخ الشريف مبارك بن جبر ال حامد في رحمة الله

إنتقل إلى جوار ربه، الشيخ الشريف مبارك بن جبر ال حامد، و وارى جثمانه الثرى -رحمه الله- بمقبرة الصليبيخات بالكويت، بعد صلاة العصر ليوم الأثنين 2020/12/7 .
الفقيد عرف بالكرم الحاتمي والباب المفتوح وشيخ المكارم والاخلاق، طيب السمعة والاثر، كريم السجايا والطباع.
تتقدم دوت الخليج بأحر التعازي وصادق المواساة لذوي الفقيد وإلى كافة أسرته .
سائلين الله العلي القدير أن يتغمد روح الفقيد الفردوس الأعلى، وأن يلهمم اهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون
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