أبوظبى تستأنف الأنشطة الاقتصادية والسياحية خلال أسبوعين

جدة - نرمين السيد - قال مكتب أبو ظبى الإعلامى فى تغريدة على "تويتر" إن "القرار يأتى بعد النجاحات المحققة من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 والمحافظة على تدنى نسبة حالات الإصابات المؤكدة".
يشار إلى أن وزارة الصحة الإماراتية، أعلنت اليوم الأربعاء، الموافقة على تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا، بعد تلقى طلب من شركة "سينوفارم سى إن بى جى" الصينية.
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