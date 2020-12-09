البرهان: سنعمل على بناء جيش قومى.. والحركات المسلحة مرحب بها

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، العمل على بناء جيش قومى، مشيرا إلى أن الحركات المسلحة مرحب بها بالانضمام للجيش السودانى.





وأضاف البرهان، فى تصريحات وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أنه تم إنجاز السلام كأحد أهم أهداف الثورة في السودان. وكانت الحكومة السودانية والحركات المسلحة، قد وقعت فى أكتوبر الماضى، اتفاق السلام النهائى فى جوبا، وسط حضور دولى وإفريقى وعربى مميز. وينهى اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة نزاعًا امتد لأكثر من 17 عاما، حيث نصت بنود الاتفاق على دمج حركات مسلحة فى الجيش السودانى، وتخصيص صندوق لدعم مناطق الجنوب والغرب.

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