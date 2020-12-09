عاجل.. إصابة سوريين فى الجولان بعد إطلاق إسرائيل قنابل غاز

جدة - نرمين السيد - أعلنت وسائل إعلام النظام السورى، إصابة عدد من أهالى الجولان جراء اعتداءات من القوات الإسرائيلية بالرصاص المطاطى والغاز المسيل للدموع ضد محتجين على إقامة توربينات هوائية على أراضيهم الزراعية، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.





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