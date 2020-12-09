خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجل 1313 إصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل 1313 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة فى البلاد 180,150 حالة.





وبحسب الوزارة، تم تسجيل وفاة شخصين جراء الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات فى الدولة 598 حالة. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 789 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 161,084 حالة.

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