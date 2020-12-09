مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية

جدة - نرمين السيد - وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، وفقا لوكالة "وفا" الفلسطينية، إن 61 مستوطنا، و40 طالبا من المعاهد اليهودية، و50 شرطيا إسرائيليا، اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية.

ويتعرض المسجد الأقصى يومياً لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة، فيما تتضاعف أعداد المقتحمين خلال الأعياد اليهودية.