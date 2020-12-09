حكومة كردستان تطالب بغداد بحل أزمة الرواتب المتأخرة

جدة - نرمين السيد - وقال بارزانى، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، إن كل البلاد تمر بمرحلة صعبة، مؤكدا العمل على تسوية القضايا العالقة مع بغداد.

ورداً على موجة الاحتجاجات التى عمت السليمانية فى العراق لتأخر صرف الرواتب، قال بارزانى إن "التظاهرات حق مشروع لكن محاولات التخريب مرفوضة"، مضيفا ندعم الحقوق الدستورية لشعبنا ونرفض التطاول على حقوق الآخرين.

وتابع أنه من واجب الحكومة حفظ الاستقرار والأمن فى جميع مدن الإقليم.