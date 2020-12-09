إصابات كورونا فى ليبيا تتخطى 88 ألفا

جدة - نرمين السيد -

وبحسب المركز، تم تسجيل 741 حالة شفاء، ليرتفع إجمالى حالات الشفاء إلى 58 ألفا و578 حالة، فيما بلغ إجمالى حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 1261 حالة، وذلك بعد تسجيل 6 حالات وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.