رئيس البرلمان العربي: مكافحة الفساد مطلب أساسي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البناء...

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي أن مكافحة الفساد تأتي في مقدمة المتطلبات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البناء الديمقراطي للدول، وهو ما يستلزم التصدي لهذه الظاهرة بفرض سيادة القانون وترسيخ مبادئ الشفافية والحكم الرشيد.

جاء ذلك في بيان صدر الأربعاء عن البرلمان العربي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر من كل عام.

شدَّد رئيس البرلمان العربي، على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات في هذا المجال، للوقاية من آفة الفساد التي تتعارض مع أسس وقيم الثقافة العربية وتُعطِل حكم القانون وتُهدِد استقرار المجتمعات وأمنها، فضلاً عن دورها الخطير في إهدار الطاقات المالية والبشرية وإعاقة جهود التنمية، وهو ما يتطلب توحيد وتنسيق الجهود العربية وتعزيز التعاون فيما بين الدول العربية، وبينها وبين الدول الأخرى لتبادل أفضل التجارب والممارسات في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.