رئيس البرلمان العربى: الوقاية من الفساد ضرورة لإنجاح عمليات التنمية

جدة - نرمين السيد - أكد عادل بن عبدالرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، أن مكافحة الفساد تأتى فى مقدمة المتطلبات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البناء الديمقراطى للدول، وهو ما يستلزم التصدى لهذه الظاهرة بفرض سيادة القانون وترسيخ مبادئ الشفافية والحكم الرشيد، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد الذى حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى التاسع من ديسمبر من كل عام.





وشدَّد رئيس البرلمان العربى، وفقا لبيان صحفى، على أهمية تعزيز العمل العربى المشترك وتبادل الخبرات فى هذا المجال، للوقاية من آفة الفساد التى تتعارض مع أسس وقيم الثقافة العربية وتُعطِل حكم القانون وتُهدِد استقرار المجتمعات وأمنها، فضلاً عن دورها الخطير فى إهدار الطاقات المالية والبشرية وإعاقة جهود التنمية، وهو ما يتطلب توحيد وتنسيق الجهود العربية وتعزيز التعاون فيما بين الدول العربية، وبينها وبين الدول الأخرى لتبادل أفضل التجارب والممارسات فى مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. وأضاف رئيس البرلمان العربى، أن الوقاية من الفساد ومكافحته تأتى فى مقدمة القضايا التى يُوليها البرلمان العربى اهتماما كبيرا فى إطار خطة عمله الجديدة، باعتبارها من المقومات الضرورية لنجاح مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدول العربية، ومن الضمانات الرئيسية للحفاظ على جهاز إدارى فعَّال وقادر على العمل بكفاءة تتناسب مع متطلبات البناء والتنمية. ونوَّه رئيس البرلمان العربى، إلى أن الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد كل عام، يُمثل فرصة مهمة لزيادة الوعى على جميع المستويات بمخاطر هذه الظاهرة وتداعياتها المدمرة على المجتمعات والدول، مؤكداً أن محاربة الفساد مسؤولية مجتمعية لا تقتصر على السلطات الرسمية للدولة فقط، وإنما يجب أن تتضافر جهود الأفراد والبرلمانات ومؤسسات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام فى محاربتها واجتثاثها من جذورها.

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