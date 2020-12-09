عاجل.. الحريرى يقدم تشكيله الحكومى للرئيس اللبنانى

جدة - نرمين السيد - وكتب "الحريرى"، فى تغريدة على حسابه الرسمى على "تويتر"، اليوم الأربعاء : "التشكيلة الحكوميّة التى قدمتها كاملة من 18 وزيرًا من أصحاب الاختصاص".

وتابع : "وعدنى الرئيس ميشال عون، أنه سيدرس التشكيلة التى قدّمتها له اليوم، وسنلتقى والجوّ إيجابى"