عاجل.. الحريرى يقدم تشكيله الحكومى للرئيس اللبنانى

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جدة - نرمين السيد - وكتب "الحريرى"، فى تغريدة على حسابه الرسمى على "تويتر"، اليوم الأربعاء : "التشكيلة الحكوميّة التى قدمتها كاملة من 18 وزيرًا من أصحاب الاختصاص".
وتابع : "وعدنى الرئيس ميشال عون، أنه سيدرس التشكيلة التى قدّمتها له اليوم، وسنلتقى والجوّ إيجابى"
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