البرهان: الحكومة الانتقالية لم تحقق طموح السودانيين

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) عن البرهان، قوله فى ختام مناورة عسكرية للجيش شمالى الخرطوم: "مضى عام على تكوين مجالس الفترة الانتقالية (مجلس السيادة والوزراء) وقد عجزت عن تحقيق طموحات وتطلعات جماهير ثورة ديسمبر المجيد".

وأضاف، بحسب "سكاى نيوز"، أن معاناة المواطنين ازدادت.

ويعد مجلس السيادة الانتقالى أعلى هيئة تنفيذية فى السودان، ويتألف من مدنيين وعسكريين ومهمته إدارة البلاد فى الفترة الانتقالية التى تلت إطاحة الرئيس السابق عمر البشير فى أبريل 2019.

ويعانى المواطنون السودانيون من تردى الأوضاع الاقتصادية، إذ ينتظرون فى طوابير لساعات للحصول على رغيف الخبز ووقود السيارات، كما بلغ معدل التضخم وفق إحصاءات رسمية 230 بالمئة.

وشدد البرهان، على مواصلة العمل لتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذى رفضه مجلس الوزراء فى نهاية الأسبوع الماضى.

وقال، إن هذا المجلس ليس لديه أى علاقة بمهام أجهزة الدولة (المجلسان) السيادى والوزراء ولا يتدخل فى عملهما"، مؤكدا أن "المجلس لا يلغى دور المجلس التشريعى فى الرقابة والتشريع".

وأنشأ "البرهان"، مؤخرا "مجلس شركاء الفترة الانتقالية"، وهى هيئة تختص بـ"توجيه الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح البلاد، وحل التباين فى وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية، وتنفيذ مهامها الواردة فى الوثيقة الدستورية واتفاق السلام الموقع فى جوبا"، وفق "سونا".

ورفضت الحكومة الانتقالية القرار، حسب بيان صدر السبت، معتبرة أن البرهان تخطى صلاحياته عبر إناطة صلاحيات موسعة بهيئة جديدة.

وأكد فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الانتقالية فى بيان، أن قرار البرهان يتناقض مع "الوثيقة الدستورية" الموقعة فى أغسطس الماضى بين نشطاء مؤيدين للديموقراطية والقادة العسكريين.

وتابع بيان الحكومة الانتقالية: "واجبنا كسودانيين أولا وكجهاز تنفيذى وثق به شعب السودان لحماية مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة، يحتم علينا إعلان عدم موافقتنا على تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية بصورته الحالية".

وأوضح أن "ما تم نقاشه فى الاجتماع المشترك بين مجلسى السيادة والوزراء وتمت الموافقة عليه من جانبنا حول دور مجلس الشركاء كان قاصراً فقط على أنه جسم تنسيقى لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الانتقالية".

وأضاف أن "هذا الوصف لا ينطبق على الاختصاصات المنصوص عليها فى قرار رئيس المجلس السيادى القاضى بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية".