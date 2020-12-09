الجامعة العربية تدين اعتداءات جيش الاحتلال على أبناء الجولان

جدة - نرمين السيد - وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، الدكتور سعيد أبو على فى تصريح له اليوم، بحسب "وكالة الأنباء السعودية" : إن هذه الممارسات القمعية لسلطات الاحتلال الإسرائيلى تأتى فى نطاق السياسات الممنهجة والإرهاب الرسمى المنظم الذى تمارسه فى الجولان والأراضى الفلسطينية المحتلة لمواصلة فرض الأمر الواقع القسرى للاستيطان والضم والتهويد.
وحمّل الدكتور أبو على المجتمع الدولى ومنظماته المعنية المسؤولية خاصة فى التصدى لهذه الانتهاكات، مؤكداً ضرورة العمل على توفير الحماية الدولية اللازمة وإنهاء الاحتلال للأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة.
وشدد الأمين العام المساعد على دعم الجامعة العربية الكامل لنضال الشعب الفلسطينى وهو يتصدى للاحتلال الإسرائيلى ويتمسك بأرضه وهويته وعروبته وحقوقه المشروعة، مشيراً إلى أن هذه الانتهاكات الجسيمة المتواصلة للاحتلال الإسرائيلى مخالفة لمبادئ القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية سواء كانت فى الجولان أو فى الأرض الفلسطينية المحتلة.
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