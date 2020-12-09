السعودية تسجل 159 إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 359.274 حالة، من بينها 3648 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية.





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