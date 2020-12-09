عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية

جدة - نرمين السيد - وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بحسب "روسيا اليوم"، بأن 61 مستوطنا، و40 طالبا من المعاهد اليهودية، و50 شرطيا إسرائيليا بلباس مدنى، اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، وقاموا بجولات استفزازية.
وأفاد شهود عيان، بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى على مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية، وجولات استفزازية فى المنطقة الشرقية من المسجد، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
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