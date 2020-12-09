من بينها مصر .. عمان تعفى مواطنى 103 دولة من تأشيرة الدخول

جدة - نرمين السيد - وقالت شرطة سلطنة عمان فى حسابها على "تويتر" إنه يجب أن يكون لدى الزائرين حجز فندقى مؤكد وتأمين صحى وتذكرة عودة. وأضافت "تعلن شرطة عمان السلطانية عن إعفاء رعايا 103 دول من تأشيرات الدخول إلى السلطنة لمدة 10 أيام، وذلك وفق الضوابط والشروط المحددة ومنها وجود حجز فندقى مسبق ومؤكد وتأمين صحى وتذكرة سفر للعودة". وقالت سلطنة عمان الأسبوع الماضى، إنها ستستأنف منح التأشيرات السياحية للزائرين فى رحلات تنظمها الفنادق وشركات السفر، بعد تعليقها بسبب جائحة فيروس كورونا. واستأنفت الدولة الخليجية الرحلات الجوية الدولية فى الأول من أكتوبر، لكن الدخول يقتصر على المواطنين ومن يحملون إقامة سارية وتأشيرات عمل سارية الدخول. وأوضحت شرطة سلطنة عمان، أن الدول المسموح لرعاياها بدخول السلطنة بدون تأشيرة المشمولة بالتسهيلات المعتمدة هى: أولًا : الدول الأوروبية: البرتغال - السويد - النرويج - أندورا - إيطاليا - بلغاريا - سان مارينو - سويسرا - كرواتيا - لخنشتاين - مقدونيا - هنغاريا - صربيا - جورجيا - أستونيا - الدنمارك - ألمانيا - اليونان - أيسلندا - بلجيكا - رومانيا - سلوفينيا - فنلندا - لكسمبورج - مالطا - موناكو - قبرص - أوكرانيا - إسبانيا - التشيك - الفاتيكان - النمسا - أيرلندا - بريطانيا - بولندا - سلوفاكيا - فرنسا - لاتفيا - ليتوانيا - ملدوفا - هولندا. ثانيًا : دول أمريكا الجنوبية: الإكوادور - بوليفيا - فنزويلا - كولومبيا - الأوروجواى - باراجواى - سيرنام - الأرجنتين - البرازيل - تشيلى. ثالثا: الدول والمناطق الأخرى: اليابان – تايلند – جنوب أفريقيا – – هونج كونج – جمهورية روسيا الاتحادية – جمهورية الصين الشعبية – سيشل- أمريكا – بروناى دار السلام – تركيا – كوريا الجنوبية – نيوزيلندا – إيران – غانا الفرنسية – أستراليا – إندونيسيا – تايوان – كندا – ماليزيا – جزيرة مكاو – سنغافورة – أذربيجان – أوزباكستان – بيلاروسيا – طاجكستان – قيرغستان – كوستاريكا – نيكاراجوا – الهند – أرمينيا – بنما – البوسنة والهرسك – تركمانستان – هندوراس – جواتيمالا – كازاخستان – لاوس – ألبانيا – بوتان – بيرو – جزر المالديف – سلفادور – فيتنام – كوبا – المكسيك. رابعا : قائمة الدول العربية:

الأردن – مصر – تونس – الجزائر – لبنان – المغرب – موريتانيا.

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