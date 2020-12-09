الخرطوم تدعو لاستمرار التفاوض حول سد النهضة

أكدت وزارة الخارجية السودانية أهمية الاستمرار في التفاوض حول سد النهضة وسيلة وحيدة لحل الخلافات، مشيرة إلى أن السودان هو أكثر الأطراف تضررا من تشييد السد بلا اتفاق.

وقال السفير محمد شريف عبد الله وكيل وزارة الخارجية في اجتماع نظمته وزارة الخارجية، إن السودان سيستمر في جهوده لشرح موقفه والمخاطر التي يتعرض لها مواطنوه ومنشآته الاستراتيجية القائمة على مسار النيل الأزرق وعلى رأسها سد الروصيرص.

وأكد عبد الله التزام السودان واحترامه وساطة الاتحاد الإفريقي ورغبته في أن تثمر الوساطة حلا يضمن الخروج باتفاق ملزم لكل الأطراف، مع منح خبراء الاتحاد الإفريقي دورا أكبر لحل الخلافات، وذلك في إطار ترسيخ مبدأ "الحلول الإفريقية للقضايا الإفريقية" .

وشدد على أهمية الاستمرار في التفاوض كوسيلة وحيدة لحل الخلافات القائمة بين الدول الأطراف، مؤكدا أن السودان هو أكثر الدول الأطراف في مفاوضات سد النهضة تضررا من قيام السد من دون التوصل لاتفاق ملزم بينها حول ملء وتشغيل السد.