بنزيما يقود ريال مدريد لثمن نهائي دوري الأبطال

حسم ريال مدريد، عبوره لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز (2-0) على بوروسيا مونشنجلادباخ، مساء اليوم الأربعاء، في ختام دور المجموعات.
ثنائية ريال مدريد، حملت توقيع كريم بنزيما في الدقيقتين 9 و32.
وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد مونشنجلادباخ عند 8 نقاط في المركز الثاني.
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