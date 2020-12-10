التحالف يدمر زورقين مفخخين أطلقتهما ميليشيا الحوثى فى البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - دمرت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن، زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من محافظة الحديدة، على ساحل البحر الأحمر.





وقال المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، العميد الركن تركى المالكي، الخميس، إن قوات التحالف البحرية رصدت مساء الأربعاء محاولة للمليشيات الحوثية الإرهابية للقيام بعمل عدائى وإرهابى جنوبى البحر الأحمر، باستخدام زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما المليشيات الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة.

وأضاف العميد المالكى، أنه تم تدمير الزورقين المفخخين اللذين يمثلان تهديدًا للأمن الإقليمى والدولى وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الخميس.

وأوضح العميد المالكى أن المليشيات الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد.

كما أشار العميد المالكى إلى أن ميليشيات الحوثى تتخذ من الحديدة مكانا لنشر الألغام البحرية عشوائيا، فى انتهاك واضح وصريح للقانون الدولى الإنساني، وكذلك انتهاكٍ لنصوص اتفاق ستوكهولم لوقف إطلاق النار بالحديدة.

وشدد العميد المالكى على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيات الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التى تهدد الأمن الإقليمى والدولي.