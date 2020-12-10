مجلس الشيوخ يحبط محاولة إفشال صفقة بيع مقاتلات إف 35 للإمارات

جدة - نرمين السيد - ولم يحصل مشروعا القانونين اللذين قُدّما فى هذا الاتّجاه، الأربعاء، على الأغلبية البسيطة الضرورية فى مجلس الشيوخ الذى يسيطر عليه الحزب الجمهورى.

وجاء التصويت لصالح صفقة الطائرات المسيرة بواقع 50 مقابل 46 صوتا، و49 مقابل 47، لصالح صفقة مقاتلات إف-35.

وتتضمن الصفقة منتجات من شركات جنرال أتوميكس ولوكهيد مارتن ورايثيون.

كما تشمل الصفقة ما يصل إلى 50 طائرة من طراز إف-35، ومايزيد على 14 ألفا من القنابل والذخائر، وثانى أكبر عملية بيع طائرات مسيرة أمريكية لدولة واحدة.

وفى تصريحات، الثلاثاء، دعا زعيم الأغلبية الجمهورية فى مجلس الشيوخ الأمريكى، ميتش ماكونيل، المشرعين، إلى التصويت ضد مشروع قرار يحاول منع الرئيس ترامب من بيع أسلحة بقيمة 23 مليار دولار للإمارات، التى وصفها بأنها "شريك مهم فى الحرب ضد الإرهابيين.

وقال ماكونيل إن "الحقائق الاستراتيجية تقضى بألا يقف الكونجرس فى طريق هذه المبيعات".

وكانت إدارة ترامب، قد أبلغت الكونجرس الأمريكى فى 10 نوفمبر الماضي، أنها وافقت على بيع منتجات عسكرية إلى الإمارات، تشمل طائرات إف-35، المقاتلة الأكثر تقدمًا فى العالم، إضافة إلى ثانى أكبر عملية بيع لطائرات أمريكية من دون طيار إلى دولة واحدة.