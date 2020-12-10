القوات اليمنية المشتركة تحبط هجوماً حوثياً غرب الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، إحباط محاولات تقدم عناصر من ميليشيا الحوثي في اليمن بمحافظة الحديدة غرب البلاد.

في التفاصيل، كشف المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، أن الحوثيين شنوا، الأربعاء، هجوماً واسعاً شمال مديرية حَيْس جنوب شرقي الحديدة، مستخدمين مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ودفعوا بمجاميع أخرى نحو خطوط التماس شمال المديرية.

وأشار البيان إلى مقتل وإصابة عناصر من الحوثيين خلال إخماد القوات المشتركة مصادر نيران للجماعة استهدفت مناطق شرقي مدينة الحديدة.

في سياق متصل، ذكرت قوات العمالقة أن الفريق الهندسي للواء الخامس عمالقة انتزع 100 لغم أرضي زرعها الحوثيون جوار قوس النصر، و30 لغماً آخر في مصنع العيسي، وألغاماً أخرى في منشآت مدنية وقرب مخازن منظمة اليونيسف، وفي أحواش وجوار محطات وقود في قطاع كيلو 16 شرقي مدينة الحديدة.

من جهة أخرى، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف البحرية رصدت، مساء الأربعاء، محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة.

وأضاف العميد المالكي أنه تم تدمير الزورقين المفخخين اللذين يمثلان تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وبيّن العميد المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني، وكذلك انتهاك لنصوص اتفاق (ستوكهولم) لوقف إطلاق النار بالحديدة.

إلى ذلك، شدّد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية، وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.